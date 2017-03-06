Миллионеры массово покидают страны ЕС: в чем причина?

Зажиточные уроженцы стран ЕС массово покидают свои страны и делают выбор в пользу «налоговых оазисов» и других более благоприятных для жизни стран

Состоятельные граждане стран-членов Европейского Союза все чаще решаются на переезд. При чем, это касается стран с наиболее развитыми экономиками.



Германия и Франция недосчитались миллионеров

Количество миллионеров, желающих покинут Германию, за последние годы существенно выросло — с пары сотен до 1 тыс человек в 2015 году.

2016 год и вовсе превзошел все ожидания. По данным New World Wealth, в прошлом году Германию покинули 4 тыс человек с состоянием 1 млн долларов и выше.

Во Франции за прошлый год количество миллионеров сократилось на 12 тыс человек. Для сравнения, в 2015 году показатель был на 2 тыс меньше, а в 2014 году — и вовсе вполовину.

Также, миллионеров стало меньше в Великобритании, Нидерландах, Австрии, Швеции и Бельгии.

Сколько всего миллионеров эмигрировало за границу?

В 2016 году, согласно New World Wealth, количество миллионеров-эмигрантов составило 82 тыс человек. Все они приняли решение сменить страну проживания, переехав вместе со своим капиталом. Для сравнения, в 2015 году страну проживания сменили 64 тыс миллионеров.

Авторы исследования объясняют такое развитие событий «религиозной напряженностью» и беспорядками, вызванными миграционным кризисом в странах ЕС.

Не последней причиной для миллионеров сменить страну проживания стало и повышение налоговых ставок, которое было обусловлено растущими госрасходами, вызванные необходимостью выплачивать мигрантам социалку. На этом фоне «налоговые оазисы» становятся все более привлекательными для богачей.

Не против покинуть свои страны ЕС и представители среднего класса, но для многих это непосильно с точки зрения финансов.



Куда эмигрируют миллионеры?

Самыми популярными пунктами назначения для богачей становятся Австралия, Канада, США, Швейцария и Новая Зеландия.

Зажиточные немцы часто переселяются в Швейцарию или Монако.

В редких случаях миллионеры предпочитают селиться довольно экзотически и покупают собственный остров.

Авторы исследования учитывали состоятельных людей, чей капитал превышал отметку в 1 миллион долларов США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Forbes назвал самых богатых людей США.

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По материалам banks.eu