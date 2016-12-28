Мобильные платежи — непопулярны: как с этим борятся провайдеры

В США всего 32% потребителей пользуются мобильными платежами

Потребители в США знают о возможности использования мобильных платежей — они просто не используют эту возможность на все сто процентов.

Согласно недавнему исследованию Pew Charitable Trusts, хотя мобильные платежи и стали достаточно распространенными, они все еще не пользуются большой популярностью среди потребителей. До сих пор в США лишь 32% потребителей испробовали этот метод платежей.

Однако вскоре удача может повернуться лицом к провайдерам мобильных платежей. Некоторые из них уже запускают новые сервисы для привлечения потребителей.

Alipay, например, ранее в этом месяце сообщил о сотрудничестве с Quest Payment Systems с целью запуска Alipay для китайских туристов в Австралии. Тем временем, Circle – проект, который занимается покупкой и продажей биткоинов — намерен запустить новую услугу — сервис отправки денег через сообщения, как в WhatsApp или Messenger.

Также, продолжают набирать популярность сервисы для оплаты за аренду с помощью мобильных платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что все телефоны Samsung будут поддерживать мобильные платежи.

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По материалам pymnts.com