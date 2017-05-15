Мошенники выманили у украинцев еще 4 млн гривен

Пойманы мошенники, которые пытались обмануть интернет-банкинг «Ощадбанка»

Преступной группе, которая оперировала в Харьковской и Полтавской области удалось завладеть 46 банковскими картами пользователей в период с сентября 2016 по март 2017 года.

Об этом сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА.

Злоумышленники меняли финансовые номера клиентов Ощадбанка через интернет-банкинг. Таким образом они получали доступ к банковским счетам жертв и к средствам на них.

Эти же преступники практиковали еще один вид мошенничества: они звонили жертвам и представлялись сотрудниками полиции или Службы безопасности и предлагали «отмазать» родственника или близкого человека от разбирательств с полицией взамен на две тысячи долларов.

В полиции выяснили, что большинство звонком поступали из исправительной колонии на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Часть добытых мошенническим путем средств были переведены и обналичивались в российских рублях на территории так называемой «ЛНР».

Таким образом мошенникам удалось выманить у украинцев 4 млн гривен. Однако в полиции предполагают, что сумма может быть гораздо больше, поскольку некоторые жертвы не обращались с заявлениями.

В ходе расследования было выявлено 17 банковских счетов, которые мошенники открыли в ПриватБанке. На них находилось около 1 млн гривен. На денежные средства наложен арест.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Украине появился новый вид мошенничества с долларами. В банкоматах «Укрсоцбанка» с функцией приема наличных начали появляться фальшивые долларовые купюры. Их особенность в том, что банкнота склеена из двух частей: подлинной и фальшивой.

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