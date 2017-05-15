В Украине появился новый вид мошенничества с долларами

В банкоматах одного из украинских банков обнаружены фальшивые доллары

В Украине мошенники снова проявили свою изобретательность. В банкоматах «Укрсоцбанка» с функцией приема наличных начали появляться фальшивые долларовые купюры. Их особенность в том, что банкнота склеена из двух частей: подлинной и фальшивой. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Тамара Савощенко, председатель правления «Укрсоцбанка».

Банкоматы «Укрсоцбанка» воспринимают такую купюру как настоящую, поскольку на ней есть защитные элементы. В банке уже начали работу над усовершенствованием банкоматов по части распознавания таких подделок. А до тех пор опция приема валюты через банкоматы «Укрсоцбанка» временно отключена. Пополнять свой счет валютой клиентам советуют через кассы отделений.

«Мне очень жаль, что, как и в большинстве ситуаций, неудобства для законопослушных клиентов создают всего несколько мошенников. Мы сделаем все возможное для оперативного решения проблемы и восстановления этой опции», — отметила председатель правления «Укрсоцбанка».

Напомним, в начале года НБУ сообщил о том, что Украину наводнили ненастоящие 500 гривен. Регулятор начал изымать из оборота поддельные купюры номиналом 500 гривен, датированные 2006 годом.

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