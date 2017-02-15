Мужчины vs женщины: гендерные тренды электронной коммерции

Чем отличаются потребительские привычки мужчин и женщин при онлайн-шопинге?

58% онлайн-покупок приходятся на женщин, 42% — на мужчин. При этом, в среднем мужчины покупают товары на 31% дороже, чем женщины. Об этом сообщается в инфографике, подготовленной процессинговым центром PayOnline «Мужчины VS женщины. Тренды eCommerce» о поведении мужчин и женщин во время онлайн-шопинга.

Время совершения покупок данных групп потребителей также отличается — женщины скупаются в интернете во время обеденного перерыва, а мужчины предпочитают это делать после работы — с 7 до 8 вечера.

Удивительно, но женщины тратят на 29% меньше времени на покупку желаемого товара в сети, чем мужчины.

Среди других гендерных особенностей онлайн-шопинга:

1. Мужчины ищут товары по товарным категориям, а женщины — по бренду.

2. Мужчины тратят больше времени на исследование каждого отдельного товара.

3. Самая популярная категория товаров среди мужчин — это техника, среди женщин — одежда и аксессуары.

4. Мужчины чаще покупают товары при наличии на них скидок (65% против 55%), женщины активнее реагируют на рекламные рассылки (14% против 8%) и купоны (35% против 26%).

5. Для обеих групп потребителей важным фактором при покупке товара онлайн является его цена (74% мужчин и 77% женщин), бесплатная доставка (60%) и общая стоимость заказа (80% и 79%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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