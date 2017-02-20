На пути к безналичному обществу: в Индии запустили новый платежный сервис

Над проектом IndiaQR работает индийское правительство совместно с Mastercard, Visa и RuPay

Сегодня в Индии запустился новый платежный сервис на основе QR-кодов — IndiaQR. Проект был инициирован правительством Индии и стал еще одним шагом страны на пути к полному переходу на безналичные платежи.

Демонетизация в Индии, которая была анонсирована в ноябре 2016 года, дала толчок инвестициям в развитие альтернативных платежных методов, таких как цифровые кошельки и сервисы на основе QR-кодов. К примеру, e-commerce-компания Paytm намерена инвестировать 900 млн долларов в развитие платежного сервиса на основе QR-кодов.

QR-коды используются для хранения разного вида данных — от вебсайтов до реквизитов банковского счета — которые считываются при помощи камеры смартфона. Они также полезны тем, что помогают торговцам, не имеющим POS-терминалов, принимать карточные платежи посредством сканирования QR-кода.

Цель проекта IndiaQR – над которым работает индийское правительство совместно с Mastercard, Visa и RuPay – оснастить QR-кодами как можно больше торговых точек по всей стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Индии предлагают скидки на онлайн-платежи.

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По материалам finextra.com