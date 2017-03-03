Насколько популярна наличка в США — исследование

Американцы пользуются наличкой чаще, чем жители стран Западной Европы

Даже на фоне растущей популярности кредитных, дебетовых карт и мобильных кошельков экономика США все еще во многом полагается на наличку.

Согласно исследованию PYMNTS.com, несмотря на разнообразие платежных методов, ни один из них не может заменить наличные деньги.

Начиная с 2003 года процент наличных денег от ВВП США стабильно находится на уровне от 14,3% до 15,5%.

Однако, несмотря на то, что наличка остается самым популярным платежным средством в США, ее популярность начинает снижаться. Согласно исследованию Федерального резерва, процент транзакций с участием наличных денег упал с 40% в 2012 до 32% в 2015 году.

Среди других результатов исследования PYMNTS.com:

— в 2015 году американцы потратили 2,359 млрд долларов наличкой и 5,527 млрд долларов с помощью платежных карт,

— американцы пользуются наличкой чаще, чем жители стран Западной Европы. В 2015 году наличка составляла 13,1% ВВП США, в то время как в Финляндии этот показатель составил 7,7%, во Франции — 7,1%, в Нидерландах — 7,4%, в Швеции — 5,6% и в Швейцарии — 4,5%.

— к 2020 году наличка будет составлят 11,7% от ВВП США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в ЕС намерены наложить ограничения на наличку и криптовалюты.

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