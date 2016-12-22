Назад пути нет: 100% акций ПриватБанка проданы

21 декабря Фонд гарантирования вкладов подписал договор о продаже 100% акций ПАО КБ «Приватбанк»

Новым владельцем полного пакета ценных бумаг стало Министерство финансов Украины. Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования продал акции этого банка за одну гривну.

Фонд справился со своими обязанностями в максимально сжатые сроки. Ведь в случае с Приватбанком ведомство должно было установить контроль над банком, подготовить его к переводу в государственную собственность и обеспечить передачу новому владельцу. Это заняло 72 часа.

В Фонде гарантирования отмечают, что вхождение государства в капитал ПАО КБ «Приватбанк» и дальнейшая докапитализация банка позволит обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами банка как физическими, так и юридическими лицами, с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что означает национализация ПриватБанка для вкладчиков. Как вести себя в этой ситуации и стоит ли паниковать – смотрите в инфографике.

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