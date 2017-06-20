Назван самый благоприятный штат США для развития технологии блокчейн

Местные законодатели освободили блокчейн от налогов

Невада стала первым штатом США, который освободил технологию блокчейн от налогов, лицензирования и наложения других требований.

Теперь «местные правительства больше не смогут облагать налогами, платой или другими требованиями использование блокчейна или смарт-контрактов», сообщает сенатор Бен Кикхефер.

Соответствующий закон, Senate Bill 398, разрабатывался Сенатом совместно с предпринимателями, чтобы обеспечить максимальную выгоду и удобство для бизнеса.

Основатели технологических компаний и стартапов считают, что такое решение законодателей поможет развитию блокчейна в штате.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что на Blockchain впервые запустили продажу билетов на мероприятия. Британская компания Citizen Ticket запустила систему по продаже билетов BitTicket на основе блокчейна Ethereum Classic

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По материалам bitcoinmagazine.com