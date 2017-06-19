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Украина будет хранить госинформацию на Blockchain

19.06.2017 14:27

Применение новой технологии для заключение сделок существенно упростит и удешевит процедуру

Blockchain в Украине

Украина будет хранить госинформацию на Blockchain

Всю цифровую государственную информацию в Украине намерены перевести на платформу Blockchain.

Речь идет о применении новой технологии в государственных реестрах, в Государственном земельном кадастре, на электронной площадке торговли арестованным имуществом СЕТАМ и других сферах, сообщают в Министерстве юстиции Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцам снова пообещали национальную криптовалюту. В НБУ утверждают, что новый платежный инструмент вернет украинцам доверие к финансовой системе страны.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: НовостиУкраина

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