Назван самый дорогой розничный бренд в мире

Опубликован рейтинг «Топ-25 самых дорогих розничных брендов в мире 2016/2017»

Компания-гигант в сфере электронной коммерции Amazon назван самым дорогим розничным брендом в мире.

Согласно рейтингу «Топ-25 самых дорогих розничных брендов в мире 2016/2017», Amazon оценивается в 98,98 млрд долларов, что на 59% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Второй самый дорогой бренд в мире — это китайский гигант в сфере e-commerce Alibaba. Его оценили в 49,29 млрд долларов, что на 26% меньше прошлогодних результатов. За ним идут Home Depot (36,44 млрд долларов, +32%), Walmart (27,27 млрд долларов, -23%) и IKEA (18,08 млрд долларов, +6%).

Общая стоимость всех 25 брендов в рейтинге выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. Создатели рейтинга отмечают, что в топ-10 попали сразу три цифровых бренда: Amazon, Alibaba и eBay. Стоимость последнего оценивают в 11,51 млрд долларов.

Среди других брендов в рейтинге: Costco Wholesale, Lowe’s, Aldi, CVS Pharmacy, JD.com, Walgreens, 7 Eleven, Target, Tesco, Kroger, Carrefour, Woolworths, Lidl, Macy’s, Whole Foods, Nordstrom, Auchan, M&S и Sam’s Club.

Хотя прибыль Amazon в третьем квартале 2016 года оказалась ниже ожидаемой, в отчете отмечается стремление компании к географическому расширению и торговле новыми товарными категориями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам warc.com