Самый популярный мобильный платежный сервис: что говорят ритейлеры в США

Только 11% американских ритейлеров сообщили, что не намерены внедрять поддержку мобильных платежных сервисов в свои магазины

Apple Pay стал лидером среди американских ритейлеров. 35% из них поддерживают именно этот мобильный платежный сервис. В прошлом году показатель был на уровне 16%, согласно результатам исследования компании Boston Retail Partners (BRP).

22% ритейлеров в США начнут поддерживать Apple Pay в течение года, а еще 11% — в течение 1-3 лет. 31% американских ритейлеров заняли выжидательную позицию.

За Apple Pay следует PayPal – его поддерживают 34% ритейлеров. Далее идут Mastercard PayPass (25%), Android Pay (24%), Visa Checkout (20%), Samsung Pay (18%), Chase Pay (11%) и мобильные кошельки под собственной торговой маркой ритейлеров (4%).

18% из 500 крупнейших ритейлеров в США намерены начать поддерживать Android Pay в течение следующих 12 месяцев, 13% — в течение 1-3 лет. Результат по Samsung Pay – 11% и 7% соответственно.

Только 11% респондентов сообщили, что не намерены внедрять поддержку мобильных платежных сервисов в свои магазины. 24% утверждают, что уже поддерживают мобильные платежные сервисы и говорят, что система «функционирует хорошо». 9% респондентов предлагают мобильные бонусные купоны и специальные акции, а еще 7% — мобильные программы лояльности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем платежей через мобильные кошельки вырастет на 30%.

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По материалам nfcworld.com