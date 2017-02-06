Назван самый популярный сервис онлайн-платежей

Пользователи этого сервиса онлайн-платежей демонстрируют высокий уровень лояльности и с легкостью доверяют ему свою финансовую информацию

PayPal – самый популярный сервис онлайн-платежей:

опрошенных держателей карт знают о PayPal,

из них пользуются сервисом на постоянной основе.

Об этом сообщает консалтинговая фирма Auriemma Consulting Group (ACG) по результатам проведенного исследования.

Пользователи PayPal демонстрируют высокий уровень лояльности: 81% респондентов предпочитают использовать именно этот сервис для совершения онлайн-транзакций, а 79% — пользуются сервисом при любой возможности.

Однако, потребители финансовых услуг утверждают, что у банков все-таки есть несколько преимуществ по сравнению с PayPal, в частности — прямой депозит, удобство приема платежей, выбор карты и простота использования.

Несмотря на достаточно высокий рейтинг, PayPal вызывает меньше доверия, чем традиционные финучреждения: 80% потребителей доверяют своим банкам; всего 55% респондентов могут сказать тоже самое о PayPal. Более того, большинство (56%) опрошенных не хотят отправлять денежные депозиты на свои счета PayPal.

Однако PayPal выигрывает в том, что касается безопасности финансовой информации (69%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что глава НБУ рассказали, почему PaPal не приходит в Украину.

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По материалам thepaypers.com