Названы банки с самым большим оттоком вкладов в 2016 году

В прошлом году зафиксировано сокращение валютных и гривневых вкладов населения и юридических лиц

По данным Национального банка Украины, в 2016 году самый большой отток валютных вкладов населения был зафиксирован в следующих банках:

— Укрэксимбанк: -81,4 млн долларов, 11,7%

— Проминвестбанк: -76,7 млн долларов, 42,1%

— ОТП Банк: -50,7 млн долларов, 20%

— Укрсиббанк: -39,7 млн долларов, 15,3%

— Райффайзен Банк Аваль: -36,5 млн долларов, 12,2%

Что касается, гривневых депозитов населения, то здесь данные по банкам следующие:

— Проминвестбанк: -1,18 млрд грн, 32,7%

— ПриватБанк: -437 млн грн, 0,7%

— Аркада: -281,5 млн грн, 23,1%

— Привэкс-Банк: 132,9 млн грн, 16,6%

— ВТБ Банк: -79,3 млн грн, 4,5%

Объем валютных депозитов юридических лиц в 2016 году больше всего снизился в Приватбанке (-384,5 млн долларов, или -41,6%), Укрсоцбанке (-88,1 млн долларов, или -49,7%), Проминвестбанке (-61,7 млн долларов, или -46,7%), ИНГ Банке (-60,8 млн долларов, или -75,9%), Укрэксимбанке (-49,8 млн долларов, или -3,1%).

Объем гривневых вкладов юридических в прошлом году наиболее существенно сократился в Проминвестбанке (-4 млрд грн, или -70,7%), Приватбанке (-2 млрд грн, или -11,8%), ВТБ Банке (-847,5 млн грн, или -22,5%), Банк инвестиций и сбережений (-734,5 млн грн, или -55,6%), Укрсоцбанке (-702 млн грн, или -7,9%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки в Украине закрыли еще больше отделений.

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По материалам finbalance.com.ua