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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Массовые сокращения: сколько банковских сотрудников в Украине остались без работы

10.02.2017 15:39

В результате «очищения» банковской системы более 106 тыс сотрудников банковской сферы подпали под сокращения

Скоращения в банковской сфере

Массовые сокращения: десятки тысяч банковских сотрудников в Украине остались без работы. Фото: ibtimes.com

За три года «очищения» банковской системы Украины количество банковских сотрудников сократилось на 106,4 тыс человек.

Об этом сообщила глава Ассоциации защиты банков Екатерина Назимко.

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Инфографика: Ассоциация защиты банков на основании данных НБУ

С 1 января 2014 года по 1 января 2017 года количество сотрудников банковской сферы сократилось с 246,5 тыс до 140,1 тыс человек.

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В Ассоциации защиты банков добавили, что в 2017 году сокращения не прекратятся. К тому же, статистика не учитывает сокращение сотрудников Платинум Банка, который был признан неплатежеспособным в январе 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что американский банк открыл отделения без персонала.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: БанкиНовостиУкраина

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