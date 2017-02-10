Массовые сокращения: сколько банковских сотрудников в Украине остались без работы

В результате «очищения» банковской системы более 106 тыс сотрудников банковской сферы подпали под сокращения

За три года «очищения» банковской системы Украины количество банковских сотрудников сократилось на 106,4 тыс человек.

Об этом сообщила глава Ассоциации защиты банков Екатерина Назимко.

С 1 января 2014 года по 1 января 2017 года количество сотрудников банковской сферы сократилось с 246,5 тыс до 140,1 тыс человек.

В Ассоциации защиты банков добавили, что в 2017 году сокращения не прекратятся. К тому же, статистика не учитывает сокращение сотрудников Платинум Банка, который был признан неплатежеспособным в январе 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что американский банк открыл отделения без персонала.

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По материалам ubr.ua