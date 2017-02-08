Американский банк открыл отделения без персонала

Bank of America открыл два полностью автоматизированных отделения

Один из крупнейших банков США Bank of America Corp (BofA) открыл три полностью автоматизированных отделения, где потребители могут обслуживаться в банкоматах и связываться с банковскими сотрудниками, которые находятся в других отделениях, по видеосвязи. Об этом сообщила представитель банка Энн Пейс (Anne Pace).

Как и многие другие банки в США, Банк Америки взял курс на закрытие отделений с целью сокращения расходов. Тем не менее, банк все-таки открывает новые отделения в отдельных странах. Зачастую они меньше, более технологичные и нацелены на предложение ипотечных кредитов, выдачу кредитных карт и оформление автокредитов скорее, чем на проведение обычных транзакций.

Первые автоматизированные банковские отделения откроются в Миннеаполисе и Денвере. В 2018 году в планах банка открыть еще 50-60 таких отделений.

Состоянием на конец 2016 года BofA оперировал сетью из 4,579 отделений. В 2015 году их насчитывалось 4,762, а в 2010 году — 5,900.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам reuters.com