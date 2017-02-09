НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины

Нацбанк опубликовал статистику прибыльности банков Украины

Самым прибыльным банком Украины в 2016 году стал Райффайзен Банк Аваль, который получил 3 млрд 804,02 млн гривен прибыли после налогообложения.

Об этом сообщается в опубликованной Национальным Банком Украины статистике.

За Раффайзен Банком следуют Ситибанк (1 млрд 449,55 млн гривен) и ОТП Банк (913,76 млн гривен).

Также, в первую пятерку вошли «Креди Агриколь» (807,79 млн гривен) и ИНГ Банк Украина (791,1 млн гривен).

Далее идут Ощадбанк (468,17 млн гривен) и Укргазбанк (403,02 млн гривен).

В топ-10 самых прибыльных банков Украины также вошли ПУМБ (367,01 млн гривен), ПроКредит банк (300,65 млн гривен) и Кредобанк (263,68 млн гривен).

Национализированный ПриватБанк показал убыток после налогообложения в размере 135 млрд 309,08 млн гривен.

Также, в числе наиболее убыточных банков:

— Укрсоцбанк – 10 млрд 366,7 млн гривен

— Альфа-Банк – 4 млрд 94,77 млн гривен

— ВТБ Банк – 6 млрд 320,42 млн гривен

— Проминвестбанк – 4 млрд 227,14 млн гривен

— Сбербанк – 2 млрд 817,97 млн гривен

— БМ Банк – 1 млрд 759,16 млн гривен

— Укрэксимбанк – 1 млрд 11,11 млн гривен

— УкрСиббанк – 993,97 млн гривен

— Правэкс-банк – 588,38 млн гривен

— Диамантбанк – 573,02 млн гривен

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что два крупных украинских банка решили объединиться.

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