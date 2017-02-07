Убыток банковской системы Украины достиг исторического максимума

Однако, НБУ достаточно оптимистичен на счет прогнозов на текущий год

В 2016 году банковская система Украины получила максимальный в своей истории убыток — 159 млрд гривен. Однако, Национальный банк достаточно оптимистичен в том, что касается прогнозов на текущий год — регулятор прогнозирует прибыль для банковской системы Украины.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.

Ваврищук добавил, что в 2017 году НБУ надеется на прибыльность банковской системы страны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине откроют первый полностью арабский банк.

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По материалам unian.net