НБУ пересмотрел процедуру выдачи лицензий

Нацбанк будет выдавать лицензии централизировано

Национальный банк Украины решил централизовать процессы лицензирования. Для этого будет создано соответствующее ведомство — Департамент лицензирования. Такое решение было принято Правлением Национального банка 2 марта 2017.

Департамент лицензирования будет регистрировать и лицензировать банки, их обособленные подразделения, а также согласовывать приобретения и назначения руководителей банков. В обязанности департамента также будет входить выдача генеральных лицензий на осуществление валютных операций. Эти функции ранее выполняло Управление регистрации и лицензирования НБУ.

Кроме того, с 6 апреля 2017 департамент лицензирования также будет выполнять такие функции:

выдача лицензий небанковским финансовым учреждениям на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов;

регистрация платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры;

выдача лицензий юридическим лицам на оказание услуг по инкассации.

Национальный банк сообщает, что с 6 апреля 2017 соответствующие пакеты документов необходимо подавать в Департамент лицензирования НБУ.

Директором Департамента лицензирования назначен Александр Бевза. С октября 2016 он возглавлял самостоятельное управление регистрации и лицензирования центрального банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ назвали объем иностранных инвестиций в экономику Украины. Согласно данным Государственной службы статистики, в 2016 году объем иностранных инвестиций в экономику Украины составил $4,4 млрд.

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