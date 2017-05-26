НБУ продолжает снижать валютные ограничения

Национальный банк фокусируется прежде всего на устранении барьеров для внешнеторговых операций

Национальный банк Украины продолжает смягчать монетарную политику путем либерализации валютного регулирования. Дальнейшее ослабление временных антикризисных ограничений стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке. А также относительную сбалансированность инфляционных рисков.

Как и ранее, Национальный банк фокусируется прежде всего на устранении барьеров для внешнеторговых операций и притока прямых иностранных инвестиций.

● Во-первых, Национальный банк отменил временную норму, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 120 дней. Теперь максимальный срок расчетов составит 180 дней, как это определено соответствующим законом.

● Во-вторых, иностранные инвесторы получат возможность возвращать вложенные в Украине средства. До сих пор было запрещено покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов. Национальный банк решил позволить такие операции. Но для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий.

● В-третьих, бизнес получает возможность досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям были предоставлены обязательства международных финансовых организаций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

НБУ назвал проблемные банки Украины. Финучреждения из этого списка должны увеличить свой капитал до 11 июля 2017.

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