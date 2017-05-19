Портрет украинского потребителя финансовых услуг — исследование

Кто в Украине пользуется финансовыми услугами?

Исследование финансовой грамотности украинцев (в рамках проекта USAID «Трансформация финансового сектора» в марте 2017 года) подтверждает, что большая часть соотечественников положительно относится к безналичным платежам.

38% респондентов, которым от 18 до 34 лет, подтвердили, что совершают безналичные платежи. Для опрошенных более старшей возрастной группы (от 35 до 59 лет) этот показатель уже ниже – 27%. Только 10% респондентов наиболее старшей опрашиваемой группы (60 лет и более) платят безналичным путем.

Компания USAID создала три «собранных» портрета потребителей финансовых услуг в Украине.

Потребитель №1

Возраст – 25 лет, скорее всего, с высшим образованием, средним ежемесячным доходом 4319 грн. Этот потребитель доволен своим материальным положением (уровень дохода показан средний, то есть, в реальности, он может варьироваться от более низкого (или нулевого – если респондент не работает) до более высокого). Также этот потребитель достаточно оптимистично смотрит в будущее (лишь 61% респондентов этого возраста предполагают, что на пенсии будут зависеть от государственных выплат).

Потребитель №2

Менее оптимистичные настроения у потребителя №2. Ему 45 лет, его средний доход выше, чем у более молодой группы (средний, опять же, показатель – 5719 грн). Только 57% опрошенных сказали, что, в целом, довольны своим материальным положением. С государственными выплатами связывает свое существование в преклонные годы 81% респондентов.

Потребите ль №3

Наиболее разочарованный потребитель старше 60 лет. Он полагает, что полностью (в 91% случаев) зависим от государственных выплат. Его ежемесячный доход ниже, чем у остальных возрастных групп (в среднем, 3250 грн).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

На сегодняшний день 75% украинцев по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными. «Cash is still king» — отметил Роберт Бонд, руководитель проекта USAID, выступая на Cashless Ukraine Summit, который состоялся в Киеве 18 мая.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Глобальный рынок платежных карт в цифрах — Nilson Report