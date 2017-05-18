Cashless Ukraine Summit: Украина движется в правильном направлении

Сегодня в Киеве прошел второй Cashless Ukraine Summit

Сегодня, 18 мая, в Киеве прошел второй саммит Cashless Ukraine Summit, организованный компанией Visa и Национальным банком Украины. Конференция была посвящена обсуждению текущей экономической ситуации в стране, постепенному переходу на безналичные расчеты, реализации стратегии Cashless Ukraine 2020 и основным барьерам, которые препятствуют более быстрому достижению поставленных cashless-целей.

Открывал мероприятие первый заместитель главы Нацбанка Украины Яков Смолий. Он отметил, что Украина ежегодно тратит огромные суммы денег на обеспечение наличного оборота в стране. К примеру, в 2016 году это стоило Украине 1,3 млрд грн. Безналичные расчеты, в свою очередь, это не только удобно и инновационно, но и выгодно. «Это то, куда нам стоит двигаться», — уверен замглавы НБУ.

Регулятор уже предпринял ряд действий для обеспечения постепенного уменьшения доли наличных расчетов в экономике страны. В частности, был снижен лимит наличных расчетов до 50 000 грн. Кроме того, Нацбанк работает над внедрением собственных электронных денег и SWIFT-платежей (с помощью IBAN-номера). Однако, как отметил Яков Смолий, без партнеров, как участников рынка, так и контролирующих органов, достигнуть поставленной цели не получится.

В рамках первой панели собравшиеся эксперты обсудили изменения, которые уже происходят в традиционной экономике Украины, а также влияние инновационных технологий на повседневную жизнь. Так, Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка, уверен, что технологии изменили его жизнь на 100%, как и жизнь клиентов его банка. На сегодняшний день насчитывается около 1 млн 800 тысяч пользователей мобильного приложения Ощад 24/7. Для сравнения, в сентябре было всего 600 тысяч пользователей. Также банк увеличил в 65 раз количество зон самообслуживания. Председатель правления отметил, что клиенты банка начали активнее платить онлайн, а также все сотрудники Ощадбанка и их родственники оплачивают все основные сервисы в интернете.

«Для Украины, для мира, для нашего бизнеса нет альтернативы. Только электронные каналы и поиск новых каналов взаимодействия»

Глава управления стратегии и реформирования банковской системы НБУ Михаил Видякин считает, что Cashless Ukraine 2020 – это один из самых значимых и кардинально меняющих жизнь проектов для Украины. «Моя мечта — чтобы мы могли видеть cash только в музее. Я думаю, еще при жизни мы увидим это в некоторых странах. И Украина не должна отставать».

По словам Дмитрия Крепака, главы Visa в Украине, большинство людей все еще воспринимают технологические новинки как диковинку. То есть, инновации входят в нашу жизнь, но процесс происходит не быстро. Это подтвердил и Роберт Бонд, руководитель проекта USAID. На сегодняшний день 75% украинцев по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными. «Cash is still king» — отметил Роберт Бонд.

Эксперты также обсудили основные барьеры, которые мешают реализации программы увеличения доли безналичных расчетов. По словам Андрея Пышного, препятствуют этому участившиеся случаи мошенничества, особенно социальной инженерии. Как отметил Дмитрий Крепак, в Украине сегодня количество терминалов по приему безналичных платежей ниже необходимого в 4 раза. И это проблема №1. Кроме того, препятствием является отсутствие привычки у граждан расплачиваться картой. Эксперты отметили, что одной из ключевых задач является повышение финансовой грамотности среди населения.

Среди ключевых барьеров участники панельной дискуссии также отметили:

более выгодная стоимость наличных транзакций по сравнению с безналичными как для пользователей, так и для предприятий

несовершенство законодательной базы

негативное отношение старшего поколения к базналичным расчетам и инновациям

недостаточное проникновение безналичных расчетов в транспортную сферу.

Оксана Маркарова, первый заместитель министра финансов Украины, в рамках второй панельной дискуссии озвучила такие ближайшие шаги Правительства в сторону перехода страны к экономике cashless:

промотирование cashless в Государственной фискальной службе

проведение реформы в казначействе, в том числе перевод всех государственных платежей в безналичную форму

перевод всех льготных выплат в безналичную форму

привлечение иностранные инвестиции.

Руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко также указал на явную проблему в украинской экономике. Это проблема непривлечения местных муниципалитетов к реализации программ. А ведь на самом деле успех государственных программ, в том числе Cashless Ukraine 2020, зависит от действий властей на локальном уровне.

По словам Игоря Смилянского, главы «Укрпочты», в прошлом году объем наличных платежей, принятых «Укрпочтой», составил 125 млрд грн. Поэтому глава предприятия уверен, что без «Укрпочты» cashless в Украине не победит. По его словам, необходимо развивать инфраструктуру, позволяя малому и среднему бизнесу принимать безналичные расчеты. А для того, чтобы люди сами переходили на cashless платежи, их необходимо делать удобными. На это нацелены ближайшие планы компании.

Напомним, в прошлом году регулятором был принят проект по увеличению доли безналичных расчетов в стране до 55% к 2020 году.

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