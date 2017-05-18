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PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

Стало известно, в какую сумму Украине обходятся наличные расчеты

18.05.2017 14:51

В 2016 году затраты на обеспечение денежного оборота в Украине составили 1,3 млрд грн

Наличные расчеты в Украине

Стало известно, в какую сумму Украине обходятся наличные расчеты. Фото: rbc.ua

Об этом во время  Cashless Ukraine Summit заявил и.о. главы Национального банка Яков Смолий.

Также Смолий убежден, что развитие безналичной экономики позволит сократить затраты на обслуживание денежного обращения и изготовление денег.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Яков Смолий назвал количество наличных денег, которые украинцы хранят вне банков. Он также отметил, что, в отличие от налички, безналичные средства остаются в экономике и работают на ее развитие.

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По материалам finclub.net

Рубрики: ДеньгиНБУНовостиУкраина

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