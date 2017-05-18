Стало известно, в какую сумму Украине обходятся наличные расчеты

В 2016 году затраты на обеспечение денежного оборота в Украине составили 1,3 млрд грн

Об этом во время Cashless Ukraine Summit заявил и.о. главы Национального банка Яков Смолий.

Также Смолий убежден, что развитие безналичной экономики позволит сократить затраты на обслуживание денежного обращения и изготовление денег.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Яков Смолий назвал количество наличных денег, которые украинцы хранят вне банков. Он также отметил, что, в отличие от налички, безналичные средства остаются в экономике и работают на ее развитие.

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По материалам finclub.net