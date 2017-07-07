НБУ рассказал банкирам, как защититься от кибератак

Национальный банк проанализировал ситуацию, которая сложилась в результате последней кибератаки, и обнаружил определенные закономерности
От действий злоумышленников пострадала треть украинских банков. Все они уже минимизировали последствия кибератаки и почти полностью восстановили свою работу в обычном режиме. Причины, которые привели к повреждению информационной и компьютерной сети банков — формальное отношение к организации системы управления информационной безопасностью, а также формальное выполнение требований Национального банка в этой сфере. В НБУ рассказали, что делать банкам, чтобы предупредить такие случаи. А также рассказали о своей стратегии по борьбе с кибератаками.
Что делать банкам?
- актуализировать политики управления уязвимостями и обновления программного обеспечения,
- осуществлять жесткое сегментирование сети,
- внедрить политику многофакторной аутентификации и привилегированных учетных записей пользователей,
- периодически менять пароли,
- регулярно создавать резервные копии,
- использовать лицензионное программное обеспечение,
- проводить надлежащую работу с персоналом по главным принципам информационной безопасности.
Какие меры примет НБУ:
Заместитель директора Департамента безопасности Национального банка, Антон Кудин, отметил, что первоочередными мерами, которые в ближайшее время будут прорабатываться Национальным банком Украины, будут:
- создание Центра киберзащиты Национального банка Украины (CSIRT-NBU) с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени;
- организация тесного и плодотворного взаимодействия субъектов банковской системы Украины в вопросах актуализации киберзащиты и создания действенных планов реагирования на подобные инциденты;
- построение инновационной системы информационной безопасности в банковской системе Украины, основы которой изложены в проекте постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Чему Petya научил украинцев и стоит ли ждать новых хакерских атак