Чему Petya научил украинцев и стоит ли ждать новых хакерских атак

Хотя крупные компании и государственные органы уже отошли от атак, ряд малых и средних предприятий все еще не справились с угрозой

Крупная хакерская атака показала, что в стране почти нет квалифицированных специалистов, которые могли бы обеспечить надлежащее реагирование на подобные инциденты. Хакеры постоянно совершенствуют и меняют свои методы, тогда как отечественные IT-специалисты имеют недостаточный опыт реагирования на атаки. Большинство из них пытались решить проблему эпизодически — переустановить систему, не учитывая при этом наличие в сети работающих зараженных систем.

От накрывшей страну кибератаки бизнес пострадал сильнее, чем государство. Особенно нелегко пришлось компаниям, которые обслуживают большое количество потребителей.

Эксперты лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab предупреждают — не стоит ожидать, что прошедшая атака была последней. Следующая может произойти уже на днях, а еще одна — ближе к Дню независимости Украины 24 августа. Поэтому рекомендуется не только подыскивать специалистов по кибербезопасности, но и систематически повышать уровень интернет-грамотности сотрудников, имеющих доступ к сети. Ведь зачастую именно неосторожность пользователя является причиной заражения компьютера.

Кроме того, необходимо вовремя обновлять технику и тщательно выбирать поставщика программного обеспечения. Все это требует значительного финансирования, но на покрытие убытков от вирусов может уйти гораздо больше средств.

Помимо этого, эксперты также напоминают об основных правилах кибербезопасности. Угроза атаки существует всегда, какие бы меры не предпринимались. Но хорошая система защиты может максимально усложнить атаку. Стоит также продумать план на случай поражения компьютеров и систем: как работать без них, как оперативно их восстановить, откуда быстро и безопасно получить резервные копии важной информации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ сообщили, сколько банков пострадало от вируса Petya. Известно, что степень повреждений компьютеров в пострадавших финучреждениях разная.

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По материалам ubr.ua