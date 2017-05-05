ТОП-10 компьютерных вирусов, которые привели к огромным убыткам

Заходя в интернет, каждый пользователь подвержен риску столкнуться с вредоносным ПО, которое может повлечь за собой существенные убытки

5 мая 2000 года ущерб от компьютерного вируса с романтическим названием «ILOVEYOU» только в Северной Америке составил миллиард долларов. Компьютерный червь стал одним из первых вирусов, распространявшихся через электронную почту в виде любовного письма. В общей сложности он затронул более 500 тысяч систем и привел к более чем 15 млрд долл убытков.

Однако «ILOVEYOU» далеко не единственный вирус, который нанес столь крупный денежный ущерб. Редакция PaySpace Magazine предлагает ознакомиться с десяткой самых «дорогих» компьютерных вирусов всех времен.



Sasser создал немало неприятностей в 2004 году, вылившись в 500 млн долл убытков. К тому же, он уничтожил картографическую систему Британской береговой охраны и спровоцировал отмену ряда авиарейсов. Создателем вируса, причинившего столько вреда, оказался подросток из Германии. Его быстро задержали после того, как один из его «друзей» сдал юного хакера, чтобы получить 250 тыс долл вознаграждения от Microsoft.



Этот вирус не только вошел в список самых дорогостоящих, но и стал одним из наиболее распространенных в Интернете. В 2001 году он нанес ущерб в размере 635 млн долл. Действие вируса проявлялось в значительно замедленной скорости интернет-соединения. Помимо этого, он мог отправлять письма с зараженным файлом «read-me» всем контактам электронной почты пользователя, чей компьютер оказался поражен.



SQL Slammer, появившийся в 2003 году, затронул преимущественно автоматизированные системы банковских учреждений, причинив примерно 750 млн долл убытков. Всего действию этого вируса поддалось более 200 тысяч компьютеров по всему миру. Как и Nimda, он провоцировал ощутимое замедление интернет-соединения.



В 1998 году студент из Тайваня создал компьютерный вирус Chernobyl (также известен как CIH). От него пострадало около 500 тыс персональных компьютеров, а убытки оцениваются в 1 млрд долл. В свое время CIH считался одним из самых опасных вирусов, поскольку сразу после активации он мог повредить данные микросхем BIOS и уничтожить всю информацию с жёстких дисков. Интересно, что создателя вируса ни разу не привлекали к ответственности и сейчас он спокойно работает в компании Gigabyte.



Компьютерный червь SirCam причинил более 1 млрд долл убытков в 2001 году. Этот вирус мог компрометировать конфиденциальную информацию, удалять любые элементы, хранящиеся на компьютере и заполнять пространство на жестком диске до тех пор, пока уже не оставалось памяти для хранения чего-либо еще.



Вирус Melissa был особо пронырливым — он отправлял от имени владельца компьютера зараженные документы Word через Microsoft Outlook. Вирусные сообщения приходили всем, кто был указан в адресной книге пользователя. Уличить вредоносное сообщение можно было по словам: «Вот документ, который вы просили… не передавайте его кому-либо еще». К сообщению был прикреплен зараженный вирусом документ. В 1999 году Melissa принесла ущерб в размере 1,2 млрд долл.



На сегодняшний день одним из самых известных вирусов является Code Red. В 2001 году убытки от него составили более 2 млрд долл. Code Red мог взламывать компьютерные сети и использовать слабые места программного обеспечения Microsoft. Как только вирус заражал одно устройство, он тут же проникал на другие компьютеры в сети.



Вирус Conficker, в 2007 году заразивший миллионы компьютеров по всему миру, причинил более 9,1 млрд долл убытков. Он проверял компьютеры на наличие слабых мест и уязвимостей, назначал сочетания клавиш и загружал код с хакерских сайтов.



В 2003 году вирус SoBig принес ущерб, соответствующий своему названию — 37,1 млрд долл. Он распространялся очень быстро, циркулируя по электронной почте в виде спама. Стоило пользователю открыть сообщение, как вирус тут же проникал на его компьютер. SoBig имел возможность копировать файлы, отправлять электронные письма другим пользователям и наносить серьезный вред программному обеспечению и даже оборудованию. Идентифицировать создателя вируса так и не удалось, хотя Microsoft и обещала крупное вознаграждение за информацию о нем.



Этот компьютерный вирус 2004 года все еще удерживает звание самого разрушительного за всю историю. Ущерб от него оценивается в более чем 38 млрд долл. Кроме того, последствия от MyDoom были серьезными и продолжительными. Вирус предоставлял злоумышленникам доступ к зараженному компьютеру и имел возможность непроизвольно открывать различные программы. По подсчетам специалистов, около 25% всех писем в 2004 году были заражены вирусом.

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