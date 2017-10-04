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Выжить в киберпространстве: ТОП-8 законов защиты информации

04.10.2017 11:50 Нина Омельчук

Вспоминаем ключевые правила защиты данных

Как защитить себе в интернете? Фото:Trentech.id

4 октября 1999 года в Соединенных Штатах был создан специализированный центр надзора и контроля за преступностью в Интернете. В обязанности нового ведомства входило обнаружение деятельности хакеров онлайн и быстрое извещение банков и финансовых институтов о наличии исходящих от них угроз.  Специалисты антивирусной компании Zillya! предлагают вспомнить базовые правила выживания в киберпространстве.

zillya

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Рубрики: ZillyaБезопасностьИнфографикаМир
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