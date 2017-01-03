Не больше 50 тысяч: НБУ снизил граничную сумму наличных расчетов

НБУ запретил расчеты наличными свыше 50 тысяч гривен

Национальный банк Украины с 4 января 2017 года снижает предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч грн до 50 тысяч грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня установлена на уровне 50 тысяч грн. Такой же лимит будет действовать для расчетов физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению.

Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тысяч грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

В то же время сообщается, что безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Предельная сумма расчетов наличными предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тысяч грн.

НБУ отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не доставит неудобств гражданам и не будет затрагивать ежедневные покупки населения, поскольку будет касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и тому подобное).

Как утверждает НБУ, установление предельной суммы расчетов наличными при участии физических лиц на уровне 50 тысяч грн. будет способствовать:

обеспечению стабильных поступлений наличности в банковскую систему и ускорению ее обращения;

сужению сферы использования наличных и ускорению развития безналичного сегмента.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины взял курс на экономику cashless. К 2020 году, по прогнозам регулятора, доля безналичных расчетов в общем объеме платежей должен вырасти до 55% (с 35% в 2016).

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