Неожиданно: Apple впервые превзошел Samsung

Apple вернул себе первенство на рынке смартфонов впервые с 2011

Эксперты связывают рост популярности бренда с выпуском нового iPhone и неудачей смартфонов Galaxy Note 7. Samsung пришлось отозвать всю серию из-за самовозгораний устройств. Это обошлось компании в $3 млрд.

Согласно новым данным Statista, в четвертом квартале 2016 компания Apple продала 78,3 млн смартфонов. А Samsung – всего 77,5 млн мобильных устройств.

Продажи Apple за последние месяцы года выросли на 4,7% по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Рекордные п поставки указывают на успех iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Компания уже работает над новым iPhone 7s.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Несмотря на то, что ажиотаж на iPhone не спадает, бренд Apple дешевеет. В рейтинге самых дорогих брендов в мире компания впервые за пять лет оказалась на втором месте. Кто лучше Apple – смотрите на нашей инфографике.

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