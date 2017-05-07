Стало известно, где люди активно переходят на банковские карты

Назван самый быстрорастущий регион по темпам внедрения платежных карт

Согласно данным отчета RBR — Global Data Cards and Forecasts 2021 — Ближний Восток и Африка являются регионами, где индустрия банковских карт развивается быстрее, чем где-либо.

Согласно результатам исследования, количество выпущенных карт на Ближнем Востоке и в Африке увеличилось на 13% и достигло 611 млн в 2015 году. Это самые высокие показатели роста в мире.

В основном это связано с тем, что у большинства людей в регионе до сих пор не было банковских карт. Поэтому потенциал роста этого рынка и его привлекательность для международных платежных систем велики.

RBR прогнозирует, что к концу 2021 года число карт в регионе вырастет до 910 млн.

На сегодняшний день активнее всего платежная индустрия развивается в Иране. Там все карты выпускались национальной платежной системой из-за действовавших до недавнего времени международных санкций.

Национальные платежные системы также присутствуют в Израиле, Марокко, Нигерии и Саудовской Аравии. Карты внутреннего пользования пользуются большим спросом из-за низких затрат на эмиссию по сравнению с продуктами международных конкурентов.

Тем не менее, международные платежные системы продолжают захватывать все большую долю рынка, например, в Нигерии и Саудовской Аравии. В том числе благодаря запуску кобэйджинговых продуктов — карт с логотипами двух платежных систем — национальной и международной.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ближний Восток и Северную Африку ожидает бум в развитии финтеха. Уже через три года платежный ландшафт этих стран кардинально изменится.

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