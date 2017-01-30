Объем мобильных платежей через PayPal вырос на 55%

Общий объем платежей достиг 354 млрд долларов

В четвертом квартале 2016 года на мобильные платежи пришлась треть всего объема платежей через платежную систему PayPal. Объем мобильных платежей вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил CEO PayPal Дэн Шульман.

Общий объем платежей достиг 354 млрд долларов. Из них 100 млрд долларов пришлось на мобильные платежи. Этот показатель вырос на 55% по сравнению с прошлым годом.

Также, был зафиксирован рост P2P-платежей, их объем вырос на 57% и в 2016 году составил 64 млрд долларов, добавил Шульман.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что прибыль PayPal в 2016 году выросла.

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По материалам nfcworld.com