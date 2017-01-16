Обратная сторона цифровой революции: банки рискуют потерять доходы

Банки могут потерять значительную часть своего дохода из-за конкуренции со стороны финтех-стартапов, если не предпримут соответствующие меры

Европейские банки рискуют потерять половину своих доходов в результате цифровой революции, которая является одними из трендов современной банковской индустрии, согласно отчету компании McKinsey.

В исследовании под названием «Дивный новый мир для глобального банкинга» («A Brave New World for Global Banking»), компания McKinsey утверждает, что банки в Европе и Соединенном Королевстве рискуют потерять 35 млрд долларов или 31% своих доходов.

Некоторые развивающиеся рынки справляются со стремительной оцифровкой сферы финансов, предлагая своим клиентам инновационные мобильные услуги. В то же время, банки крупнейших развивающихся рынков — Китая и Индии — теряют позиции в пользу цифровых коммерческих компаний.

Чтобы справиться с растущей конкуренцией, банкам необходимо провести переориентацию своего бизнеса — приспособиться к изменяющимся привычками своих клиентов и постоянно трансформирующейся цифровой среде, сделать банки платформами для анализа данных, тесно сотрудничать с финтех-стартапами и другими банками. Также, необходимо модернизировать операционные модели и IT-структуру и перейти на проактивную регуляторную политику.

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По материалам finextra.com