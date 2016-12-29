Недостатки умного дома: гаджет Amazon стал свидетелем убийства

Думайте, что говорите рядом с Amazon Echo. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде

В прошлом году в одном из городов штата Арканзас в собственном доме при неизвестных обстоятельствах был убит мужчина. В его жилище было найдено несколько современных гаджетов, в том числе и «умная» колонка от Amazon. Она заинтересовала правохранителей из-за своей способности записывать звуки и реагировать на голосовые команды хозяина.

Навыки Amazon Echo используются для голосового заказа товаров в интернет-магазинах. Но полицейские решили, что устройство могло зафиксировать события в день преступления.

Они обратились в Amazon с просьбой о помощи в расследовании убийства – на серверах компании должны были остаться данные.

Но в Amazon отказались предоставить их, ссылаясь на то, что не открывают доступ к персональной информации своих клиентов.

Тем не менее, полицейские нашли другой способ раздобыть улики – непосредственно из памяти Amazon Echo. Пока об их успехах ничего не известно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Небольшое устройство цилиндрической формы Amazon Echo позволяет совершать покупки в интернете с помощью голосовых команд. Небольшая колонка постоянно находится в режиме ожидания и отзывается на команду «Алекса». Покупатель может перечислить весь список необходимых товаров, и устройство самостоятельно закажет их на Amazon.

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