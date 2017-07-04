Онлайн-мошенничество стало самым частым преступлением в одной из стран ЕС

В 2016 году в одной из европейских стран на кибермошенничество пришлось 16% всех преступлений

Согласно отчету британского Национального бюро по борьбе с мошенничеством (NAO), онлайн-мошенничество — самое частое преступление в Англии и Уэльсе.

В 2016 году отдельные лица потеряли около 10 млрд фунтов стерлингов из-за мошенничества, тогда как убытки частного бизнеса достигли 144 млрд.

В Великобритании на кибермошенничество пришлось 16% всех преступлений в прошлом году. Потери из-за интернет-преступников растут, а в агентстве считают, что правительство принимает недостаточные меры для решения этой проблемы.

По статистике, онлайн-мошенники воруют небольшие суммы, но в больших масштабах. В 40% случаев пострадавшие сообщали о потерях в размере 250 фунтов стерлингов и выше. Между тем, интернет-мошенничество «без карт» в период с 2011 по 2014 участилось на 103%.

В докладе также говорится, что потребители плохо осведомлены о рисках и могут легко стать жертвами киберпреступников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Европе подсчитали убытки от мошенничества с банковскими картами. Совокупные убытки от мошенничества с картами в прошлом году в 19 европейских странах составили примерно 1,8 млрд евро.

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По материалам thepaypers.com