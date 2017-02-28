Ощадбанк получил особый статус

Ощадбанк получил право управлять наличными НБУ

АО «Ощадбанк» стал первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины, а также обеспечивать банки региона кэшем и принимать от них излишки.

Так НБУ начинает делегировать часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка.

К участию в отборе допускаются банки, которые предоставили соответствующие письменные обращения о намерении стать уполномоченными и соответствуют критериям, установленным Положением № 389. Ощадбанк уже выполнил все эти требования.

Решение предоставить Ощадбанку право на хранение наличности НБУ закреплено решением № 102-рш.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

На прошлой неделе Ощадбанк запустил инновационный мобильный кошелек ОщадPay. Пользоваться мобильным платежным приложением смогут держатели платежных карт Visa и Mastercard от Ощадбанка.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — «Ощадбанк» увеличит количество торговых терминалов в магазинах