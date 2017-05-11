Осторожно фишинг: у украинцев выманили более 2 млн гривен

В Полтавской области задержали мошенническую группировку

В Полтавской области задержали группу мошенников, которые выманили у доверчивых украинцев более 2 млн гривен.

В течение года мошенники обзванивали своих жертв, представлялись сотрудниками банков и предлагали решить проблемы с будто бы заблокированными банковскими картами или представлялись правоохранительными органами и предлагали «отмазать» родственников от уголовной ответственности за определенную сумму денег.

Среди мошенников трое мужчин и женщина — жители Полтавской области.

Все звонки шли из исправительной колонии в Луганской области, где наказание отбывает один из фигурантов дела.

Жертвы мошенников перечисляли немаленькие суммы денег на банковские счета мошенников. Далее мошенники снимали деньги в рублях и переводили наличку на неподконтрольные Украине территории в Луганской области.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине рекордно выросло количество фишинговых сайтов. В Украине количество фишинговых сайтов выросло в 4,5 раза — с 38 в 2015 году до 174 в 2016 году. Фишинговые сайты специализируются на незаконном получении реквизитов банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг.

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По материалам tsn.ua