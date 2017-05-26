Осторожно, мошенники: украинцам массово отправляют SMS о блокировке карт

Сотрудники служб безопасности украинских банков сообщают о массовой рассылке сообщений о «блокировании» банковских карт

Сообщение содержит текст «Действие вашей карты заблокировано банком. Служба безопасности для обратной связи 066-424-57-50». Позвонив по этому номеру, доверчивые вкладчики рискуют стать жертвами мошенников, думая при этом, что дозвонились в банк.

Как распознать, что сообщение от банка «липовое»?

В смс нет ни одной «индивидуальной» подробности: номера карты, названия банка, Ф.И.О. держателя карты. Такое сообщение можно выслать кому угодно. Реакция зависит лишь от осведомленности пользователя о видах мошенничества по телефону.

Выбрана тревожная тема сообщения («блокирование карты») – это сделано с целью дезориентировать пользователя, испугать его, заставить поступать необдуманно, например, перезвонить по указанному в смс номеру и сообщить мошенникам все требуемые ими «для разблокировки карты» данные (в том числе, конфиденциальные данные банковской карты, которые нельзя сообщать никому!).

Для обратной связи дан не прямой городской, а почему-то мобильный телефон некой «Службы безопасности». Одно это уже должно насторожить. Официальные номера банков – прямые городские. Иногда кибермошенники, используя возможности IP- телефонии, маскируют мобильные номера под городские. Потому тут важно запомнить главное: настоящие банки не будут рассылать подобные сообщения. Для заблокирования или разблокирования карты банку не требуются ее конфиденциальные данные. Настоящий сотрудник банка никогда не будет звонить с подобным требованием!

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По данным Ассоциации ЕМА, 94% телефонных преступников выдают себя за сотрудников банка. В большинстве случаев мошенники используют именно пугающие темы для сообщений («блокирование карты», «подозрительные операции по карте», «перечисления денег с карты на финансирование терроризма»!). Каждый раз для того, чтобы «решить проблему», мошенники пытаются убедить жертву выдать секретные реквизиты ее банковской карты.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Украинцы научились правильно использовать платежные карты — исследование