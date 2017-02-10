P2P для всех: услуга наращивает базу пользователей

Удобство Р2Р-платежей привлекает пользователей старших возрастных групп

P2P-платежи — денежные переводы с карты на карту через интернет — становятся все более популярными. Если раньше услугой пользовались в основном люди в возрасте от 18 до 34 лет, так называемые «миллениалы», то сейчас база потребителей услуги P2P включает как пользователей «Поколения Х» (рожденные с 1965 по 1979 годы), так и «Поколения беби-бумеров» (рожденные с 1943 по 1963 годы).

Так, популярность новых сервисов среди представителей разных возрастных категорий заставляет финансовые компании менять свои маркетинговые стратегии и расширять функционал новых сервисов, так как пользователи скорее доверяют традиционным и понятным финансовым сервисам.

Согласно исследованию компании Javelin Strategy&Research в США, в 2016 году объем P2P-платежей увеличился на 34%, а в текущем году показатель вырастет еще на 4%.

Совместное исследование Gemius и Ассоциации EMA, проведенное в октябре-ноябре 2016 года, выявило, что в Украине банковскую карту для платежей в Интернете (в том числе, для P2P платежей) применяют около 41% активных пользователей интернет. 65% из них — это люди в возрастной категории от 14 до 24 лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что P2P-кредитование будет расти на 53% в год.

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