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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Париж построит семь новых небоскребов для банков из Лондона

23.02.2017 11:54

Париж решительно намерен переманить ряд крупных финансовых компаний из Великобритании после Брексита

Банки Брексит Париж Лондон

Париж построит семь новых небоскребов для банков из Лондона. Фото: rainews.it

Деловой район Парижа La Defense построит семь новых небоскребов в течение следующих пяти лет. Парижские власти ожидают, что здания станут новым домом для банков, которые решат покинуть Великобританию после ее выхода из Европейского Союза.

Парижский La Defense надеется привлечь ряд крупных компаний, которые будут в поисках новых штаб-квартир на территории ЕС.

Семь новых небоскребов обеспечат офисное пространство в деловом центре общей площадью 375 тыс квадратных метров.

Таким образом Париж посылает сигналы компаниям, которые не уверены по поводу своего будущего в Лондоне.

В феврале парижские чиновники провели встречи с 80 руководителями финансовых компаний в Лондоне с целью обсуждения их дальнейших действий в случае Брексита.

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Ранее мы писали о том, где окажутся банки после Брексита.

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По материалам finextra.com

Рубрики: БанкиЕвропаЕвросоюзНовости

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