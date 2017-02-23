Париж построит семь новых небоскребов для банков из Лондона

Париж решительно намерен переманить ряд крупных финансовых компаний из Великобритании после Брексита

Деловой район Парижа La Defense построит семь новых небоскребов в течение следующих пяти лет. Парижские власти ожидают, что здания станут новым домом для банков, которые решат покинуть Великобританию после ее выхода из Европейского Союза.

Парижский La Defense надеется привлечь ряд крупных компаний, которые будут в поисках новых штаб-квартир на территории ЕС.

Семь новых небоскребов обеспечат офисное пространство в деловом центре общей площадью 375 тыс квадратных метров.

Таким образом Париж посылает сигналы компаниям, которые не уверены по поводу своего будущего в Лондоне.

В феврале парижские чиновники провели встречи с 80 руководителями финансовых компаний в Лондоне с целью обсуждения их дальнейших действий в случае Брексита.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, где окажутся банки после Брексита.

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По материалам finextra.com