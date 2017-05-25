PayPal будет судиться из-за логотипа

Платежная система PayPal подала в суд на музыкальную потоковую компанию Pandora Media

На прошлой неделе компания PayPal подала иск против Pandora, заявив о том, что ее логотип, разработанный в конце 2016 года, слишком похож на довольно узнаваемый логотип PayPal.

Представители платежной системы считают, что новый оттенок синего на буквах «P» в логотипе Pandora слишком близок к цвету их логотипа. Они опасаются, что такое сходство может вызвать путаницу на сайтах в социальных сетях.

В своем иске PayPal гласит: «Pandora преднамеренно изменила старый логотип в попытках догнать своих конкурентов, сделав его похожим на все более узнаваемый и популярный логотип PayPal».

В PayPal заявляют, что пытались связаться с Pandora напрямую, чтобы урегулировать этот вопрос без судебного вмешательства. Однако музыкальная компания проигнорировала сообщения PayPal.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рост акций и доходов PayPal превзошел ожидания аналитиков. Общий объем платежей PayPal составил 99 млрд долларов. Это на 23% больше, чем в 2016 году.

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По материалам pymnts.com