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PayPal запустит мгновенные денежные переводы

22.06.2017 11:27

Перевод через Venmo можно будет совершить за несколько минут, вместо одного дня, как это было ранее

PayPal мгновенные денежные переводы

PayPal запустит мгновенные денежные переводы. Фото: smallbiztrends.com

На фоне серьезной конкуренции со стороны платежной сети Zelle, PayPal решил модернизировать свой сервис P2P-переводов Venmo – теперь пользователи смогут перевести средства на свои банковские счета через дебетовые карты за несколько минут, вместо одного дня, как это было ранее.

Сейчас услуга находится на стадии бета-тестирования, но будет доступна всем пользователям в США в течение нескольких месяцев. Модернизация стала возможной в основном благодаря партнерству PayPal с компаниями-гигантами платежной сферы Visa и Mastercard.

Стоимость услуги будет составлять 25 центов за транзакцию. Для сравнения, за аналогичную услугу конкурирующий сервис Square Cash взимает комиссию в 1%.

Напомним, конкурент PayPal, платежная сеть Zelle, запускается на рынке и теперь будет доступна в банковских приложениях более 30 финансовых учреждений. Самостоятельное приложение запустится в текущем году. Потенциальным конкурентом PayPal также является Apple, который намерен внедрить услугу P2P-платежей в качестве обновления к своей мобильной операционной системе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google и PayPal упростят онлайн-шопинг с мобильных устройств. Пользователи Android Pay, которые подсоединили свои аккаунты PayPal, скоро смогут подтверждать оплату покупок с помощью отпечатка пальца, когда совершают покупки с мобильных устройств в браузере Chrome.

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По материалам finextra.com

Рубрики: PayPalНовости

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