PayPal запустит мгновенные денежные переводы

Перевод через Venmo можно будет совершить за несколько минут, вместо одного дня, как это было ранее

На фоне серьезной конкуренции со стороны платежной сети Zelle, PayPal решил модернизировать свой сервис P2P-переводов Venmo – теперь пользователи смогут перевести средства на свои банковские счета через дебетовые карты за несколько минут, вместо одного дня, как это было ранее.

Сейчас услуга находится на стадии бета-тестирования, но будет доступна всем пользователям в США в течение нескольких месяцев. Модернизация стала возможной в основном благодаря партнерству PayPal с компаниями-гигантами платежной сферы Visa и Mastercard.

Стоимость услуги будет составлять 25 центов за транзакцию. Для сравнения, за аналогичную услугу конкурирующий сервис Square Cash взимает комиссию в 1%.

Напомним, конкурент PayPal, платежная сеть Zelle, запускается на рынке и теперь будет доступна в банковских приложениях более 30 финансовых учреждений. Самостоятельное приложение запустится в текущем году. Потенциальным конкурентом PayPal также является Apple, который намерен внедрить услугу P2P-платежей в качестве обновления к своей мобильной операционной системе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google и PayPal упростят онлайн-шопинг с мобильных устройств. Пользователи Android Pay, которые подсоединили свои аккаунты PayPal, скоро смогут подтверждать оплату покупок с помощью отпечатка пальца, когда совершают покупки с мобильных устройств в браузере Chrome.

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По материалам finextra.com