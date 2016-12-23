PayPal купит долю в популярном электронном кошельке

Почему PayPal заинтересовался азиатским рынком?

PayPal рассматривает возможность приобретения пакета акций в индийской компании FreeCharge, которая занимается онлайн-платежами и принадлежит e-commerce-бизнесу Snapdeal. Ведутся переговоры о покупке 25% доли в компании на $200 млн.

После ограничения наличных расчетов в Индии дела у Freecharge и других индийских электронных кошельков идут хорошо. Появление PayPal на этом рынке может свидельствовать о консолидации местной FinTech индустрии, которая до сих пор была представлена несколькими игроками.

Кроме того, повышенное внимание американской компании к индийскому FinTech объясняют его активным развитием. И поддержкой со стороны крупных игроков. Так, крупнейший онлайн-кошелек Индии – Paytm – находится в тесной связи с Alibaba.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Paypal недавно подал в суд на цифровой бумажник Paytm за нарушение авторских прав, заявив, что компания использует в своем логотипы те же цвета.

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