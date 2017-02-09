PaySpace Magazine Awards 2016: вручены награды ведущим экспертам в e-commerce и FinTech

Победителям PaySpace Magazine Awards 2016 в номинации «Эксперт года в e-commerce и FinTech» вручили дипломы

Редакция PaySpace Magazine продолжает этап награждения победителей первой специализированной премии среди ведущих игроков отечественного рынка электронной коммерции и финансовых технологий PaySpace Magazine Awards 2016. В декабре прошло открытое онлайн-голосование, в ходе которого потребители выбрали фаворитов в каждой из 19 номинаций.

Одной из номинаций, в которых проголосовало больше всего читателей, стала «Эксперт года в e-commerce и FinTech». Золото получил Евгений Великанов, директор сервиса онлайн-платежей iPay.ua. Под руководством Евгения сервис всего за несколько лет стал одним из лидеров украинского рынка онлайн-платежей. Эксперт №1 очень гордится своей командой и вместе с ней ставит высокие цели на 2017 год.

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Второе место в номинации занял эксперт в сфере мобильного банкинга, финансовых инноваций и технологий будущего Сергей Скабелкин. Сергей больше десяти лет работал в банковской сфере, а в 2015-м году стал сооснователем первого украинского финтех-кластера — FinTech Cluster, созданного на базе Украинского венчурного хаба. Целью проекта является объединение финансовых стартапов, банков, инвестиционных фондов, совместное развитие рынка финтех в Украине и лоббирование его интересов.

В тройку победителей также вошел Александр Овчарук, директор департамента цифрового бизнеса Platinum Bank. Александр зарекомендовал себя как эксперт в сфере электронных финансовых услуг и банковских технологий, работая над лабораторией финансовых инноваций Platinum Lab. Это платформа, на базе которой планировалось разрабатывать современные цифровые банковские технологии совместно с украинскими FinTech-стартапами.

О награждениях победителей в других номинациях читайте вскоре на страницах PaySpace Magazine. Следите за обновлениями!

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