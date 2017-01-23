Первая безналичная страна ЕС запретит продавать алкоголь онлайн

В Швеции запретят покупать алкоголь онлайн

Пока некоторые постсоветские страны, например, Россия, только пытаются узаконить продажу алкогольных напитков через интернет, в Швеции собираются искоренить эту привычку.

Правительство страны внесло законопроект, который в случае утверждения запретит интернет-магазинам из Европейской экономической зоны продавать алкоголь жителям Швеции. Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 января 2018 года.

Таким образом, правительство сделает частные закупки алкоголя за рубежом невозможными. Ведь этот закон значительно усложнит шведам покупку алкоголя в других странах Еврозоны. Им придётся самостоятельно договариваться с продавцами о доставке и платить налоги, которыми ранее занимались онлайн-магазины.

Напомним, в Швеции действует государственная монополия на продажу спиртного.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Фактический запрет на частный импорт алкоголя в Швецию уже называют необоснованным ограничением свободного перемещения товаров. Эта мера не позволит ограничить потребление алкоголя в целом по стране.

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