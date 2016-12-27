Украинский банк начнет работать с электронными деньгами на Blockchain

Финучреждение интегрирует распределенную платформу для работы с электронными деньгами

Первым украинским банком, который начал внедрять платформу электронных денег на Blockchain, стал Альпари Банк (Alparibank). Об этом написал Павел Кравченко, учредитель в Distributed Lab, на своей странице в соцсети Facebook.

С помощью распределенной банковской системы SmartMoney банк построит инфраструктуру для процессинга операций с электронными деньгами. Проект реализуется в соответствии с требованиями Национальной платежной системы «ПРОСТІР». Финучреждение уже подписало соглашение с IT-компанией Attic Lab.

Кроме того, в совместном заявлении банка и IT-компании говорится, что использование блокчейн позволит запустить р2р-переводы между мобильными кошельками, умные контракты, совместное управление счетами и другие сервисы.

В рамках системы будет использоваться приватный распределенный реестр.

Обе стороны заинтересованы в создании децентрализованной платежной сети с другими банками. Работа в этом направлении уже ведется.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о перспективах применения технологии Blockchain в сфере финансов. О том, что дает эта технология банкам, выяснили в институте IBM, после исследования 200 финучреждений из 16 стран мира.

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