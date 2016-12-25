Счет на миллиарды: сколько Bitcoin находится в обращении

Биткоин заканчивает год на позитивной ноте

Общая стоимость всех биткоин в обороте уже достигла $14 млрд. Это новый рекорд для цифровой валюты.

Только в четверг его стоимость выросла на 10% и достигла самого высокого показателя за последние три года. Один Bitcoin торгуется на уровне $875 на европейском обменнике Bitstamp. Тогда как еще в начале этого года криптовалюта оцененивалась в $435.

Драйвером роста цен стало снижение курса китайского юаня на фоне того, что большинство сделок с этой криптовалютой проводится именно в Поднебесной.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Однако Bitcoin еще далеко до максимального показателя в $1163, которого ей удалось достигнуть в конце 2013 года на бирже Bitstamp.

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