Платежи в 2016: год глобальных перемен

Эксперты выделяют три основных изменения, которые произошли в 2016 году в сфере платежей

Развития в сфере технологий, а особенно Интернета вещей (Internet of Things), привели к существенным изменениям в сфере платежей и электронной коммерции. Эксперты выделяют три основных изменения, которые произошли в 2016 году.

Настоящая ценность технологий

В 2016 году платежные технологии были нацелены на удобство потребителей и мерчантов. В Азии, например, Alipay позволяет потребителям платить за все товары и услуги через популярное приложение для чата. Также, с помощью Alipay можно заплатить за такси, купить еду или отправить подарок другу — и все это через одно приложение, которым ежедневно пользуются сотни миллионов людей для общения.

Более того, вскоре Facebook Messenger намерен подключить к приложению ритейлеров, а более 400 млн пользователей мессенджера смогут получать оповещения о товарах, мониторить доставку и оплату — и все это через Messenger.

Такие возможности упрощают общение потребителей и ритейлеров.

Криптовалюта — это скорость

Биткоин набрал популярность среди определенных групп потребителей с удивительной скоростью, ведь криптовалюта помогает усовершенствовать и ускорить платежи. К примеру, криптовалюта может ускорить процесс оформления инвойса, который традиционно занимает около трех дней. А это, в свою очередь, поможет в создании инновационных бизнес-моделей и усовершенствовать все элементы цепочки доставки товара.

Интернет вещей: возможности применения

Интернет вещей становится все более популярным среди потребителей. Сейчас в мире насчитывается более 12 млрд подсоединенных дивайсов, а в течение следующих нескольких лет расходы на IoT-технологию будут расти на рекордные 16% в год и в итоге достигнут 1,5 трлн долларов к 2020 году. За аналогичный период количество подключенных дивайсов достигнет 30 млрд. На данном этапе развития технологии специалисты начинают размышлять над тем, как она может повлиять на коммерцию. К примеру, подключенные к интернету автомобили уже могут совершать платежи, используя GPS.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, сможет ли биометрия сделать мир безопаснее в 2017 году.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Будущее денег и мобильных платежей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект и виртуальная реальность: 10 потребительских трендов 2017 года

По материалам pymnts.com