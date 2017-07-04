По-богатому: Uber запускает в Киеве премиум-услугу UberBLACK

Пользователям Uber в Киеве отныне доступен еще один сервис

В честь завершения первого года работы в Украине Uber запустил в Киеве премиальный сервис UberBLACK. Пользователи могут воспользоваться им уже с 4 июля.

Сервис нацелен на тех пользователей, которые хотят передвигаться на автомобилях повышенной комфортности и получать обслуживание самого высокого уровня. Стоимость поездки будет рассчитываться следующим образом:

Минимальная стоимость поездки — 130 грн.

В UberBLACK будут доступны такие автомобили, как Audi A6, Mercedes E-class, BMW X5, Toyota Camry XV07 и другие марки премиум-класса. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно передвинуть слайдер на опцию UberBLACK в приложении Uber.

Редакция PaySpace Magazine уже протестировала новый сервис. Машину, правда, пришлось подождать минут 15. Но на вызов приехал автомобиль Toyota Camry в отличном качестве и с высоким уровнем обслуживания. Стоимость поездки от БЦ «Парус» (ул.Мечникова 2) до улицы Шолуденка 3 (4,5 км) составила 144,50 грн.

К слову, новые пользователи Uber могут получить бесплатно первую поездку на UberBLACK стоимостью до 220 грн. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе и ввести промокод KYIVBLACK. Акция действует до 1 августа 2017 года.

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