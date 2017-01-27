Почему PayPal не приходит в Украину — Гонтарева

Все дело в низком инвестиционном рейтинге

Чтобы привлечь электронную платежную систему PayPal стране необходим высокий рейтинг, которого, к сожалению, у Украины пока нет.

Так глава Национального Банка Украины прокомментировала перспективы запуска PayPal на территории нашей страны в интервью журналу Новое время.

В то же время, Гонтарева отметила, что НБУ сделал все для того, чтобы запуск PayPal в Украине стал реальностью.

Глава НБУ остается оптимистичной в этом вопросе и утверждает, что PayPal все-таки придет в Украину, когда стране удастся повысить инвестиционный рейтинг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal купит долю в популярном электронном кошельке.

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По материалам nv.ua