Почему Samsung бесплатно раздает смартфоны Galaxy S7

Компания привлекает внимание к своему платежному сервису

На этой неделе Samsung Pay начинает работу в ОАЭ. Чтобы стимулировать спрос на мобильные платежи в регионе, пользователям предлагают бесплатные смартфоны с предустановленным кошельком.

Партнер сервиса в Арабских Эмиратах – Mashreq Bank – выдаст всем новым клиентам бесплатный Samsung Galaxy S7 для ознакомительного доступа. Именно эти люди первыми в регионе протестируют работу мобильного кошелька.

Телефон будет предоставлен на время при условии оформления премиум-счета и кредитной карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что перед запуском в Малайзии Samsung доплачивал местным жителям за активное использование кошелька. Это было необходимо для привлечения пользователей к тестированию сервиса.

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